IL GRAND HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE CHIUDE LA STAGIONE DEI SUOI 100 ANNI (1922-2022) CON RISULTATI RECORD

Il Grand Hotel Principe di Piemonte conclude i suoi 100 anni con numeri record.

Il 5 stelle datato 1922 infatti il 1° novembre ha terminato la stagione turistica con un bilancio più che lusinghiero: incremento del numero degli ospiti rispetto al 2021, +20% dei risultati del ristorante Il Piccolo Principe, l’organizzazione di un ricco salotto di incontri culturali e circa 120 posti di lavoro garantiti in alta stagione. Con altre prospettive ambiziose per l’albergo, visto che a breve partiranno ulteriori interventi di riqualificazione in vista della riapertura a primavera 2023.

I risultati _ Un’estate che ha segnato importanti traguardi per la struttura del Gruppo Nesti, come l’ingresso del Grand Hotel _ 88 camere di cui 38 suites _ nella rete dell’hotellerie di lusso The Leading hotels of the word, una prestigiosa organizzazione che ha fatto da ulteriore volano alla presenza di una clientela non solo italiana ma anche straniera proveniente da Qatar, Arabia Saudita, Canada ma anche Svizzera, Francia e Germania. Stagione di grandi soddisfazioni anche per il ristorante Il Piccolo Principe _ unico in Versilia con due stelle Michelin _ che ha archiviato un +20% di clienti e incrementato il virtuoso percorso di sostenibilità e valorizzazione del prodotto locale. Infatti non solo è stata praticata una riduzione del consumo della plastica e un contenimento dell’utilizzo dell’acqua, ma è stato anche adottato un alveare per la salvaguardia delle api. La ristorazione ‘sostenibile’ si è avvalsa della partnership con un orto biodinamico locale che opera con tecniche prive di pesticidi e fertilizzanti chimici. Un investimento straordinario che si è concentrato anche sulla prima colazione, con un’offerta chenon ha pari su tutto il territorio nazionale per la vasta scelta in termini di ingredienti biologici a filiera corta, panificati fatti in casa, estratti della migliore frutta e verdura locale e addirittura una carta delle uova cucinate espresse da uno chef dedicato sul posto e un’eccellenza gastronomica differente proposta ogni settimana.

Da evidenziare il forte sostegno del Grand hotel Principe di Piemonte al mondo del lavoro con circa 120 persone assunte nonostante il periodo limitato di apertura.

E grande lo slancio della proprietà anche sul fronte della cultura e dell’informazione con la promozione _ per il terzo anno consecutivo _ del seguitissimo ciclo degli Incontri del Principe che a luglio e agosto ha visto sul palco montato in piazza Maria Luisa alternarsi una cinquantina di personaggi del mondo della politica e dell’attualità distribuiti nei venti appuntamenti talk condotti da Stefano Zurlo inviato de Il Giornale con il supporto costante di amministrazione comunale e forze dell’ordine. Senza contare il fatto che per omaggiare il Centenario dell’hotel è stato pubblicato un prestigioso volume celebrativo curato da Manila Alfano con una preziosa selezione di immagini storiche dei tanti personaggi che vi hanno soggiornato, da De Chirico a Sophia Loren.

Prospettive e progetto Excelsior _ Con la chiusura di novembre, il Grand hotel Principe di Piemonte proseguirà nel completamento della riqualificazione della struttura con interventi

di ammodernamento che interesseranno il primo e secondo pianoconciliando l’originario stile Liberty della struttura con design e comfort più moderni e la creazione di un maggior numero di suite, oltre al miglioramento di una porzione di terrazza panoramica che ospita il ristorante Maitò Viareggio che, con scelte in continuità, sarà reso ancor più ‘gemello’ del Maitò 1960 di Forte dei Marmi (lo scorso anno i lavori hanno riguardato invece in terzo, quarto e quinto piano e l’area piscina).

Intanto sono stati montati i ponteggi nell’antistante hotel Excelsior, altro gioiello di proprietà del Gruppo Nesti, destinato ad un’offerta integrata ed in perfetta simbiosi col Principe di Piemonte. A breve partirà il rifacimento della facciata secondo un preciso piano di recupero del suo originale aspetto soggetto a vincolo da parte della Sovrintendenza. Lo Studio Archea di Firenze (al top della progettazione di strutture in tutto il mondo e attualmente impegnato nella costruzione, tra gli altri, della torre commerciale e residenziale Forevergreen a Tirana e della cantina Changri-La a Penglai in Cina) con l’archistar Marco Casamonti premiato pochi giorni fa per aver progettato la cantina Antinori nel Chianti Classico incoronata come la più bella del mondo _ sta elaborando l’ambizioso progetto che permetterà all’Excelsior di specializzarsi nella ricettività beauty & wellness di lusso con punto di collegamento diretto tra i due alberghi e un’offerta diversificata che garantirà nuovi posti di lavoro e una energica spinta nella direzione della destagionalizzazione.