Il Grand Hotel Guinigi compie 30 anni e festeggia con un evento esclusivo

Appuntamento il 16 giugno per celebrare la sua storia e Lucca

I cibi, i vini, gli artisti e i prodotti presenti alla soirée saranno tutti legati al territorio

Presto anche nuovi progetti con Fondazione Campus, Lucca Crea e Foto Alcide

Lucca, 6 giugno 2023. Uno speciale evento riservato in occasione dei 30 anni di attività del Grand Hotel Guinigi, ma anche tante iniziative in programma per valorizzare Lucca come territorio e comunità. È questo il cuore del programma del trentesimo anniversario della storica struttura ricettiva che conta ben sessantamila presenze all’anno. Con le sue 167 camere, un centro congressi con una sala auditorium e più sale meeting, infatti, oggi il Grand Hotel Guinigi è un punto di riferimento nel settore, collaborando con operatori che lavorano in tutto il mondo.

Proprio per celebrare questi importanti traguardi, raggiunti in anni di ricerca, passione e innovazione, la proprietà ha organizzato, per venerdì 16 giugno alle 19, un importante momento di condivisione su invito, rivolto alle figure professionali e non solo che hanno avuto un peso fondamentale nello sviluppo dell’attività. Tra questi, fornitori storici, rappresentanti delle aziende del territorio, autorità, collaboratori esteri, tour operator nazionali e internazionali e molti altri.

Un’occasione per celebrare non soltanto i grandi obiettivi raggiunti, ma anche l’eccellente sinergia che si è creata con i partner e con il territorio stesso che offre ai tanti ospiti dell’hotel un vasto panorama di proposte di ogni tipo.

Proprio per confermare questo stretto legame e avvalorare il significato profondo che il Grand Hotel gli conferisce, protagoniste dell’intero evento saranno le eccellenze lucchesi: dalle specialità culinarie locali ai vini a km0, passando per le performance musicali – che andranno da un tributo al maestro Giacomo Puccini all’esibizione di due musicisti del Conservatorio di musica Boccherini – fino all’angolo dedicato al sigaro della Manifattura di Lucca. A suggellare questa esperienza, ci sarà poi anche la proiezione di un video con immagini e filmati di Lucca.

Un evento esclusivo che ha, tra gli altri, proprio lo scopo di raccontare il valore, l’identità e il rapporto che l’attività ha costruito nel tempo con il territorio circostante. Ma non è finita qui perché, proprio seguendo questo filo conduttore, che rappresenta da sempre una delle mission aziendali, il Grand Hotel Guinigi sta lavorando anche ad altre iniziative di rilievo.

Tra queste, il progetto realizzato in collaborazione con la Fondazione Campus che prevede l’istituzione di una borsa di studio meritocratica in vista dell’avvio, in autunno, di un master universitario. Una scelta significativa da parte del Grand Hotel Guinigi che intende contribuire alla formazione di giovani generazioni preparate, proprio nell’ottica di creare valore per la comunità in cui viviamo.

L’attenzione che il Grand Hotel Guinigi, riserva ai temi sociali, del resto, è comprovata. Ne è una dimostrazione anche la partnership con Lucca Crea che, l’8 e il 9 luglio 2023, proprio al Grand Hotel Guinigi festeggerà i 25 anni dell’area Performance di Lucca Comics & Games, connessa da oltre 15 anni a un’operazione di beneficenza di grande importanza. L’evento avrà, come protagonisti, dieci artisti di fama internazionale passati dall’Area Performance nelle scorse edizioni, che verranno ospitati nel mese di luglio proprio dal Grand Hotel per una due giorni di pittura dal vivo, accompagnata da un corner interviste e un aperitivo aperto a chiunque desideri partecipare. Il pubblico interessato, infatti, potrà assistere alle performance e incontrare gli artisti in una location elegante e confortevole. Le opere realizzate durante questo soggiorno saranno poi esposte nell’hotel in occasione della prossima edizione di Lucca Comics & Games e il ricavato dalla vendita dell’asta di beneficenza che, ogni anno, viene organizzata per finanziare progetti di solidarietà, verrà devoluto a un ente del territorio.

La promozione del territorio, del resto, passa anche dall’immagine. Non è un caso che, il Grand Hotel Guinigi, abbia deciso di posizionare, in alcune zone della struttura, una selezione di fotografie di scorci della nostra Lucca così come appare oggi, tutte dotate di un QR code che, una volta scansionato, è in grado di rimandare, in un istante, ai corrispettivi scatti storici provenienti dall’archivio di Foto Alcide. Un’idea per raccontare alle tante persone che il Grand Hotel ospita le bellezze della città e dei dintorni tra presente e passato, in un viaggio emozionante tra i paesaggi più suggestivi e i monumenti più rappresentativi.

Infine, per incentivare un flusso turistico di qualità, disposto a fare di Lucca una delle mete più ambite, non solo da visitare, ma da rivedere, scoprire e apprezzare più di una volta, il Grand Hotel Guinigi, in occasione dei suoi trent’anni ha deciso di omaggiare gli ospiti che vi soggiorneranno durante il mese di giugno, con un buono sconto per un’altra permanenza.

“Siamo davvero orgogliosi di presentare questo grande progetto – afferma Irene Luvisi, General Manager del Grand Hotel Guinigi – Cogliendo l’occasione dei nostri trent’anni di attività, abbiamo pensato che non ci fosse modo migliore di festeggiare, se non quello di rendere omaggio al territorio che ci ospita attraverso una serie di iniziative che, toccando diversi settori, andassero a convergere nella promozione di queste zone, a livello turistico, economico, sociale e culturale. Crediamo fermamente che, sinergie con enti, associazioni e aziende come quelle che stiamo coltivando, possano fare la differenza per costruire un percorso di sviluppo vantaggioso per tutti. Immaginare, collaborare e realizzare progetti in grado di rendere Lucca sempre più attrattiva e fruibile deve, infatti, rappresentare la mission di ciascuno di noi, nell’ottica di ampliare a dismisura le possibilità di generare benessere, per chi risiede sul territorio e per chi lo sceglie come destinazione. Abbiamo la fortuna di avere a disposizione storia, cultura, arte, architettura, bellezze naturalistiche e specialità enogastronomiche: il tutto concentrato in un unico luogo meraviglioso che è Lucca. Trovare sempre nuovi modi per veicolare questo potenziale, significa per noi vivere e far vivere la nostra città”.