Il gran ritorno della Notte Bianca, folla invade il centro di Lucca

Un successo oltre le aspettative che è anche una conferma dopo due anni e mezzo di stop: con i grandi eventi il centro storico di Lucca riesce a dare il meglio di sé. C’era tanta, tantissima gente in città per la decima edizione della Notte Bianca. Grande affluenza come sempre anche nei locali. A mezzanotte il minuto di silenzio per ricordare Andrea Cordoni

Il sipario sul grande evento organizzato da Confcommercio in collaborazione con il comune si è alzato alle 18,30 con i balli e le diverse iniziative culturali nel cuore della città. Una parte preponderante di questa decima edizione è stata dedicata alle numerose visite guidate nei musei e nei monumenti aperti per l’occasione. La notte bianca ha portato come sempre una grande affluenza anche nei locali pieni a partire dall’orario dell’aperitivo con le vie e le piazze che erano già invase da una grande folla. Questa edizione si è caratterizzata anche per il ricordo di Andrea Cordoni, il titolare del Peschino di piazza San Michele, prematuramente scomparso nei giorni scorsi. A lui, che fin dagli inizi aveva sostenuto con forza questa manifestazione, è stato dedicato un minuto di silenzio a partire dalla mezzanotte.

Sotto il profilo della sicurezza, ma anche della viabilità tutto si è svolto senza particolari intoppi.