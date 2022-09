Il Gr Toscana Outdoor propone un fine settimana 24 e 25 settembre con due escursioni

Il G.R. Toscana Outdoor – Guide Ambientali Escursionistiche, che raggruppa le discipline di: escursionismo, nordic walking, mountain bike, outdoor training e sentieristica; propone due appuntamenti con camminate a piedi questo sabato nel camaiorese a scoprire il Tfc (Trekking delle Frazioni Camaioresi) e il giorno dopo nella Val di Lima, a Vico Pancellorum per un orrido ormai abbandonato fino alla panoramica vetta del Balzo Nero.

Successivamente, a causa di viaggi e sovrapposizione di impegni, il Toscana Outdoor interrompe le attività in lucchesia fino al 22 Ottobre.

Sabato 24 settembre. Per le “Escursioni del Sabato” ore 9-12 e 16-19 si percorrerà il Tfc seguendo l’anello: Nocchi, Torcigliano e Buchignano. Cos’è il TFC? Si tratta dell’acronimo di Trekking delle Frazioni Camaioresi, un originale itinerario che collega i paesi delle colline di Camaiore. Un percorso panoramico che sfrutta vecchi sentieri e mulattiere toccando piccole frazioni e case isolate, amorevolmente ristrutturate, e letteralmente immerse nella natura. L’escursione ad anello, partirà dal fondo valle, dal paese di Nocchi e toccherà gli altri due borghi di questo piccolo angolo di paradiso appunto Torcigliano e Buchignano. Sviluppo di 8 km. circa con dislivello di 300 mestri, difficoltà: E- (Escursionistica facile), costo: euro 10 che comprende servizio di Guida Ambientale, copertura assicurativa.

Domenica 25 settembre. Con orario 9-18 camminata in Val di Lima, Vico Pancellorum ed il Balzo Nero. Escursione in ambiente molto interessante nell’Appennino, sulle montagne che fiancheggiano a Nord la Val di Lima. Partenza da Vico Pancellorum, caratteristico borgo di montagna, luogo di storia e di misteri e che conserva la peculiarità di essere un’oasi linguistica oltre a rappresentare, oggi, un punto di ritrovo di molti artisti. Tutta la zona rientra in un’area di protezione faunistica, molto selvaggia e che è stata classificata come ‘Sito di Interesse Comunitario e Regionale’. Il percorso si sviluppa risalendo l’orrido (ormai asciutto) del torrente Coccia, in ambiente assolutamente fantastico e su sentieri ormai abbandonati. Nella risalita si entrerà in immensi boschi di castagni raggiungendo poi la panoramica vetta caratterizzata da anomali roccioni scuri da cui il nome Balzo Nero. L’ultimo breve tratto (circa 200 metri) è facoltativo in quanto richiede passo sicuro e assenza di vertigini. Sviluppo di circa 10 km con dislivello 700 metri, difficoltà: E (Escursionistica) EE (Escursionisti Esperti) per il breve tratto di vetta (facoltativo), costo: euro 15 che comprende servizio di Guida Ambientale, copertura assicurativa.

Per i dettagli di entrambe le escursioni scrivere a: g.r.toscanaoutdoor@gmail.com