Coronavirus: il Governo ha deciso l’obbligo vaccinale per tutte le persone dai 50 anni in su.

Per i lavoratori del settore pubblico e privato che hanno 50 anni o più, sarà necessario il green pass rafforzato anche per accedere ai luoghi di lavoro (non basterà più il tampone, quindi) a partire dal 15 febbraio.

Dal 20 gennaio è previsto per tutti l’obbligo del green pass base (quindi ottenibile con vaccino, guarigione o tampone) per accedere ai servizi alla persona come parrucchiere, barbiere ed estetista.

Dal 1 febbraio è previsto per tutti l’obbligo di green pass base (ottenibile con tampone, vaccino o guarigione) anche per accedere ai centri commerciali, in banca, ai servizi postali e agli uffici pubblici dal 1 febbraio.

Infine, per quanto riguarda la scuola il Governo ha previsto la ripartenza in presenza, con nuove regole per la gestione dei casi di positività.