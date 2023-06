Il governo ferma la Cina, attivato il Golden Power sulle gomme ‘Cyber’ di Pirelli

AGI – Il governo ha deciso di esercitare il ‘golden power’ sulla gestione del progetto ‘Cyber’ di Pirelli. Per Palazzo Chigi i sensori impiantabili negli pneumatici costituiscono una tecnologia critica di rilevanza strategica nazionale. “L’uso improprio di questa tecnologia – si legge in una nota del governo – può comportare notevoli rischi non solo per la riservatezza dei dati degli utenti, ma anche per il possibile trasferimento di informazioni rilevanti per la sicurezza.”

L’esercizio del golden power, secondo Palazzo Chigi, ha lo scopo di tutelare l’autonomia di Pirelli e del suo management; la sicurezza delle procedure; la protezione delle informazioni di rilevanza strategica; il know-how posseduto dalla società.

Il ministro del Made in Italy ha anche ricordato che da inizio legislatura sono stati fatti 11-12 provvedimenti con golden power. “C’e’ una strategia precisa” ha poi aggiunto

A Pirelli è stato chiesto di istituire una unità organizzativa autonoma per la sicurezza. Per alcune decisioni strategiche del Cda, le prescrizioni del governo prevedono un voto di almeno i 4/5 del consiglio di amministrazione”. “L’attuazione delle prescrizioni – conclude la nota – sarà oggetto di monitoraggio da parte del Ministero competente”, ossia quello per il Made in Italy.

Quella dell’esecutivo è stata una scelta “presa giovedì durante il Cdm” ha detto il vicepremier Antonio Tajani, “ma la notizia è stata data venerdì a borse chiuse”. Una scelta “a tutela degli interessi nazionali e non un atto ostile. È una garanzia di un sistema di alta tecnologia italiana che può essere utilizzato anche al di là dell’interesse nazionale”.

“Lo Stato tutela i dati che non possono essere messi a disposizione degli stranieri, in questo caso i cinesi”, continua. “È una scelta che fanno tutti i paesi del mondo, è un atto di prudenza. Si tratta di un prodotto di alta tecnologia italiana ed è giusto che rimanga in mani italiane”, ha ribadito Tajani.

Che cosa è il progetto Cyber

Cyber Tyre è il primo sistema al mondo basato su pneumatici sensorizzati che raccoglie dati vitali e li comunica in tempo reale all’auto. I sensori sono in grado di raccogliere dati riguardanti, tra l’altro, gli assetti viari, la geolocalizzazione e lo stato delle infrastrutture. Le informazioni raccolte possono essere trasmesse a sistemi di elaborazione per la creazione, tramite intelligenza artificiale, di complessi modelli digitali utilizzabili in sistemi all’avanguardia come Smart city e digital twin. La rilevanza di questa tecnologia è individuabile in una pluralità di settori: automazione industriale, machine to machine communication, machine learning, manifattura avanzata, tecnologie critiche per la sensoristica e attuatori, Big Data e Analitycs.

Che cosa è e come funziona il Golden Power

Qualora sia in gioco una azienda strategica la legge prevede che gli eventuali cambi di controllo debbano essere notificati alla Presidenza del consiglio entro dieci giorni o in ogni caso prima che divengano effettivi. Con poteri speciali l’esecutivo potrebbe mettere un veto sulle operazioni riguardanti asset che risultassero strategici, oppure porre particolari condizioni. Per accedere alla golden power, dall’istruttoria dovrebbe emergere un possibile ‘grave pregiudizio’ per gli interessi pubblici.