IL GOLOSO, dolce di castagne

ricetta tipica di Casoli in Val di Lima (Bagni di Lucca)

l goloso dolce di castagne – Munitevi di circa 500 gr. di castagne e lessatele in una capiente pentola con acqua e un pizzico di sale; passate le castagne lessate al passatutto con buchi fini e aggiungete 100 gr. di zucchero, 100 gr. di burro e la vaniglia in bustina. Versate parte dell’impasto su un vassoio e alternatelo

con uno strato di amaretti che avrete tritato finemente. Il tocco finale è coprire il dolce con cioccolato che avrete fatto sciogliere a bagno maria.

fonte ezio lucchesi