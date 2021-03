il giovane Modigliani scultore a Pietrasanta,

L’iniziativa del Comune di Pietrasanta sullo studio di Lorenzo Belli

Il grande Modigliani aveva iniziato i suoi studi artisti a Pietrasanta come scultore agli inizi ‘900 in due occasioni a distanza di undici anni l’una dall’altra. Una palina informativa, all’ingresso della centrale via Mazzini dove la storia racconta scelte di abitare durante il suo soggiorno in città per imparare dai maestri artigiani, ne ricorderà il “passaggio”. All’epoca non aveva ancora compiuto vent’anni.

L’iniziativa, con lo svelamento della palina, è in programma sabato 13 marzo alle ore 12.00 alla presenza del sindaco, Alberto Stefano Giovannetti e di Lorenzo Belli, giovane studioso ed appassionato di storia che ha raccolto in una pubblicazione il frutto di studio e ricerche su Modigliani a Pietrasanta iniziate insieme alla professoressa Anna Guidi.

Il libro, promosso dall’associazione Alkedo ed edito grazie al contributo della Banca di Credito Cooperativo Versilia Lunigiana Garfagnana, è stato pubblicato in occasione del centenario della sua scomparsa, lo scorso anno, ma la pandemia ne ha impedito la divulgazione e la conoscenza.

Lo svelamento della palina sarà anche l’occasione per conoscere, dalla voce dello studioso, curiosità, elementi e testimonianze della presenza di Modigliani a Pietrasanta tra documenti storici, cartoline e suggestivi racconti.

