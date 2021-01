IL GIORNO DELLA MEMORIA DEL COMUNE DI STAZZEMA E DEL PARCO NAZIONALE DELLA PACE DI SANT’ANNA DI STAZZEMA

Stazzema_ Tre appuntamenti per il Parco Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema ed il Comune di Stazzema per il Giorno della Memoria 2021 in ricordo della Shoah, nel giorno della Liberazione del Campo di Auschwitz avvenuta il 27 gennaio 1945. Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria gli eventi si svolgeranno on line: non potendosi svolgere il consueto viaggio della memoria ai campi di sterminio di Auschwitz Birkenau organizzato dal Ministero per l’Istruzione, è stata predisposta una visita virtuale al Campo curata da Michele Andreola, guida ufficiale di Auschwitz Birkenau, che il giorno 26 gennaio 2021 mostrerà ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Martiri di Sant’Anna di Stazzema i luoghi della sofferenza e dello sterminio. La visita, di circa due ore, percorrerà le tappe dei luoghi del Calvario dei deportati: l’arrivo al campo, la cernita, la separazione, la spogliazione delle vittime, i posti del lavoro forzato e le baracche fino a quelli della morte.

Doppio appuntamento mercoledì 27 gennaio 2021: alle ore 10,30 sulle pagine Facebook del Comune di Stazzema e del Parco Nazionale della pace la rappresentazione dei passaggi più significativi del libro “La tregua” di Primo Levi interpretati dall’attore Marco Brinzi. Il volume, scritto dopo “Se questo è un uomo” è dunque una sorta di diario che inizia proprio in quel freddo giorno d’inverno del 1945 quando i soldati dell’Armata Rossa impegnate nell’offensiva Vistola-Oder, in direzione della Germania, entrarono nel lager nazista in cui erano state sterminate milioni di vittime innocenti e riuscirono a liberare i sopravvissuti che per tutta la vita porteranno il segno dell’atroce prigionia.

Alle ore 12,00 del 27 gennaio 2021 sempre sulle pagine Facebook del Comune di Stazzema e di Sant’Anna di Stazzema, Ottavia Piccolo legge per il Parco Nazionale della pace l’intervento della senatrice a vita Liliana Segre al Parlamento Europeo in occasione del 75° anniversario della Liberazione del Campo di Auschwitz Birkenau cui è stato dato il titolo “Che la farfalla gialla voli” da un passaggio dell’intervento di Liliana Segre. La lettura è preceduta da una introduzione dell’ebraista e divulgatore Matteo Corradini.

“Abbiamo il dovere di testimoniare: Stazzema non dimentica mai” -commentano il Sindaco Maurizio Verona e l’assessore alla Pubblica Istruzione Margherita Minetti. “L’Europa ha saputo risorgere dall’orrore della Seconda Guerra Mondiale, ma ha bisogno di questi momenti di riflessione comune per ricordare e riflettere. Oggi tornano i nazionalismi, cresce il numero di coloro che dice che tutto questo orrore non è mai stato, di coloro che rivaluta certi regimi: per questo oltre che ricordare serve un impegno, far conoscere i luoghi della sofferenza, parlare di ciò che è stato e punire chi nega”.

Il 27 gennaio il Museo storico della Resistenza sarà aperto e visitabile dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Gli eventi del 27 gennaio sono visibili sulla pagina Facebook di Sant’Anna di Stazzema https://www.facebook.com/SantAnnadiStazzema