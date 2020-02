IL GIORNO DEL RICORDO

La Città di Viareggio ed il Comune di Camaiore vogliono stamani commemorare il giorno del ricordo, solennità civile istituita con la Legge del 30 marzo 2004.

Questa ricorrenza viene celebrata il 10 febbraio di ogni anno con lo scopo di conservare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secolo dopo guerra e della più complessa vicenda del confine orientale italiano.

Il dramma di quelle genti forma parte integrante della nostra vicenda nazionale e deve essere radicato nella nostra memoria e ricordato e spiegato alle nuove generazioni.

L’Italia non può e non vuole dimenticare, non perché ci anima il risentimento, ma perché vogliamo innanzitutto che le tragedie del passato non si ripetano in futuro, e inoltre per scacciare dal destino dei nostri figli ogni pulizia etnica e ogni odio razziale.