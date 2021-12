Il giorno 22 dicembre 2021 è stato inaugurato un defibrillatore DAE in ricordo di Massimo Pennacchi,

BORGO A MOZZANO – Il giorno 22 dicembre 2021 è stato inaugurato un defibrillatore DAE in ricordo di Massimo Pennacchi, acquistato con il contributo degli amici e dei colleghi di lavoro di Massimo, dipendente comunale deceduto improvvisamente e prematuramente il 9 luglio 2021.

La Misericordia di Borgo a Mozzano è incaricata della manutenzione dell’apparecchio. Il DAE è stato posizionato in piazza San Rocco all’ingresso di palazzo Santini, sede della biblioteca comunale “F.lli Pellegrini”.

“Ho apprezzato Massimo come volontario della Misericordia – ha commentato Gabriele Brunini, Governatore della Misericordia di Borgo a Mozzano -, come dipendente e collega in Italvetro, come dipendente comunale puntuale e diligente. La sua improvvisa scomparsa è stato davvero un grande dolore per la sua famiglia e per le tante persone che lo hanno apprezzato”.