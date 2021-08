IL GIOCO DELLE BOCCE:

Una volta, gli svaghi per la gente di campagna erano pochi, per andare in paese si doveva fare molta strada a piedi e c’era anche scarsità di denaro…

Tutt’al più chi poteva andava la domenica, verso sera a fare una partita a bocce, dove la posta per i quattro giocatori era il solito mezzo litro di vino…