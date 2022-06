Il gioco da tavolo incontra il mondo dei prodotti a KM0 all’insegna di uno stile di vita sano

Slow Life – Slow Games

Il gioco da tavolo incontra il mondo dei prodotti a KM0 all’insegna di uno stile di vita sano

Mercoledì 15 giugno – dalle ore 16 alle 20 – Piazza San Francesco (Lucca)

Slow Life/Slow Games, progetto dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest realizzato in collaborazione con Lucca Crea, incontra il mondo Slow Food per un pomeriggio all’insegna di uno stile di vita sano: cibo sano e un modo di giocare salutare.

L’appuntamento è mercoledì 15 giugno 2022, dalle 16 alle 20, in piazza San Francesco tra i banchi del mercato a Km0, dove i ludoeducatori dell’associazione Ludus in Tabula, danno appuntamento per provare insieme ai clienti del mercato, ai passanti e ai semplici curiosi, alcuni giochi da tavolo, che incentivano uno stile di vita sano, in linea con quella che è anche la filosofia Slow Food.

Quattro ore di giochi, ma non solo. Sarà infatti presente sul posto anche il personale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest che spiegherà l’importanza di incentivare il giocare sano, Slow, a discapito dei giochi dannosi per la salute, ovvero quelli d’azzardo, che inducono alla dipendenza.

Slow Live/Slow Games, infatti è il progetto per combattere il gioco d’azzardo, e soprattutto prevenirlo con una sana educazione al gioco che sia pura passione e divertimento, realizzato dall’Ausl Toscana Nord Ovest sotto la direzione del Dr. Maurizio Varese (responsabile del progetto e direttore dell’Area Dipendenze Azienda USL Toscana nord ovest).

L’invito è a partecipare liberamente ad un pomeriggio dedicato al divertimento, al prendersi cura di sé e degli altri, alla socializzazione ma soprattutto alla consapevolezza di poter migliorare il proprio stile di vita, a partire dal buon cibo per approdare anche al sano intrattenimento.