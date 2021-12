Il Giardino va a Teatro” Domenica 26 dicembre – Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ole Chiudigliocchi

Spettacolo ispirato alla fiaba di H.C. Handersen

a cura di Coquelicot Teatro per la rassegna “Il Giardino va a Teatro” Domenica 26 dicembre ore 17.00 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso libero. Necessaria prenotazione 0584 787251

In tutto il mondo non c’è nessuno che conosca tante storie quanto Ole Chiudigliocchi. E proprio Ole Chiudigliocchi è lo spettacolo in programma domenica 26 dicembre alle 17.00 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. L’evento è a cura della Compagnia teatrale Coquelicot Teatro per la narrazione di Paolo Simonelli, con musica dal vivo di Leonardo Palmerini e fa parte della rassegna Il Giardino va a Teatro, promossa dal Comitato Villa Bertelli. Liberamente ispirato alla fiaba dello scrittore danese H. C. Handersen, racconta la storia di un personaggio di fantasia, che concilia il sonno ai bambini. Verso sera, quando i piccoli sono ancora seduti a tavola, o sui loro seggioloni, arriva Ole Chiudigliocchi, e plaff! spruzza un po’ di latte nei loro occhietti, poco, poco, ma comunque abbastanza perché i bambini non riescano più a tenere gli occhi aperti e perciò non lo vedano; sguscia dietro di loro, gli soffia dolcemente sul collo e subito sentono la testa pesante e piano piano chiudono gli occhi e si addormentano. Quando finalmente dormono, Ole Chiudigliocchi si siede sul loro letto e comincia a raccontare…

Lo spettacolo è adatto ai bambini di ogni età ed è a ingresso libero. Necessari: prenotazione 0584 787251 e green pass per chi deve rispettare le normative ministeriali.