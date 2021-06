Il Giardino fiorito: sabato 26 e domenica 27 l’ottava edizione nel centro storico di Seravezza

Sabato 26 e domenica 27 giugno nel centro storico di Seravezza va in scena l’ottava edizione de Il Giardino fiorito, rassegna di artigianato, piante, fiori, idee per il giardino e la vita all’aria aperta. Due giorni colorati, profumati, ricchi di curiosità. Una piccola oasi profumata nel centro cittadino per darci la carica e iniziare al meglio l’estate 2021

Fiori, ma non solo. Il Giardino fiorito sarà un viaggio nelle mille declinazioni del fatto a mano, della creatività, dello spirito artistico che anima piccoli produttori e artigiani nella realizzazione di articoli e oggetti per la casa, per gli spazi verdi, per la persona.

La manifestazione è curata come sempre da Antonella Dati con la collaborazione del Comune e della Pro Loco di Seravezza e il patrocinio di Fondazione Terre Medicee. Ingresso libero e apertura no stop dalle 10:00 alle 23:00 nella giornata di sabato e dalle 10:00 alle 20:00 in quella di domenica.