IL GIARDINO FIORITO, DOMANI E DOMENICA A SERAVEZZA

Nuovo fine settimana di iniziative nell’area medicea di Seravezza che, domani (sabato) e domenica, ospiterà la X edizione de “Il giardino fiorito” , una mostra mercato di artigianato, piante, fiori, arredamento, abbigliamento, brocante, e molto altro.

Nel bellissimo giardino ci saranno infatti espositori con il meglio della loro produzione, come prodotti naturali per la cura e il benessere del corpo, farine, cereali e prodotti agricoli, farina di castagne e Panbiscotto, abbigliamento e accessori, creazioni in ecoprinting su tessuti, lane e seta, inoltre oggetti in legno artistici da giardinaggio, artigianato provenzale, saponi naturali bio.

Grande spazio a fiori e piante tra cui le rose, clematis, ortensie, fioriture di stagione, aromatiche, piante grasse.

Tra i vari stand, i visitatori potranno trovare oggetti di artigianato in ferro e legno, restyling di mobili, oggettistica nuova e vintage, ceramica, creazioni in tessitura a telaio, brocante e curiosità dal passato, tessuti d’arredamento, attrezzature per il giardinaggio.

La manifestazione, organizzata da Country Eventi APS con il patrocinio della Fondazione Terre Medicee, si svolge dalle ore 10 alle ore 20 ed è a ingresso libero.