IL GIARDINO FIORITO A PALAZZO MEDICEO: APPUNTAMENTO SABATO E DOMENICA

Torna nell’area medicea di Seravezza la IX^ edizione de “ Il giardino fiorito a Palazzo Mediceo”, mostra mercato organizzata dall’Associazione Ponte del Principe, in programma sabato 28 e domenica 29 maggio. Nel prato e all’interno del Palazzo saranno presenti espositori con oggettistica, arredamento, abbigliamento realizzato con la tecnica dell’ecoprinting, inoltre accessori particolari, artigianato, saponi, ceramiche, idee per la casa, restyling, antiquariato e brocante, ma anche piante e fiori nonché robotica per il giardinaggio. Nel corso della manifestazione verrà presentato anche il progetto di un orto differente, in esposizione biochar, luffe e terriccio e un artista all’interno del Palazzo esporrà delle favolose sculture di pesci, realizzate con materiali di recupero.

Nel programma anche laboratori per i bambini. L’ingresso è libero con orario continuato dalle 10.00 alle 20.00. Per info: 3475600197