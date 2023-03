Il Garfagnana in Giallo è uno dei festival selezionati da “Luci sui festival”

Il Garfagnana in Giallo è uno dei festival selezionati da “Luci sui festival” il progetto del Salone Internazionale del libro di Torino 2023.

L’obiettivo del Salone è quello di mettere in connessione e dare visibilità a manifestazioni e eventi culturali che ogni anno su tutto il nostro territorio danno vita a momenti in cui lettori e lettrici, autori e autrici hanno la possibilità di ritrovarsi e di arricchirsi. Il Salone accenderà i riflettori e darà spazio sui propri canali di comunicazione a tutti i festival che, da Nord a Sud e nelle Isole, in provincia, in città, al mare e in montagna, illuminano con la letteratura il nostro Paese.

Il Garfagnana in Giallo è tra i 30 festival scelti.