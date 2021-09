il Gala dei Single a Montecatini Terme

Dopo il grande successo dell’ultima edizione, torna il Gala dei Single della Toscana e della Liguria, una serata elegante, raffinata con Bella Gente Bella Musica in una location stupenda che prevede Cena servita + selezione musicale 70 80 90 di Luis Paldi

Domenica 26 Settembre il Galà dei Single a Montecatini Terme

all’interno dell’elegante Hotel ****Settentrionale Esplanade

Obbligo uso mascherina e posti a sedere in linea con la legge covid2019 con possesso di Green pass o tampone con esito negativo eseguito nelle ultime 48 h dall’evento

ABBIGLIAMENTO: gradito abbigliamento elegante

ARRIVO: ore 20 max 20:15 con verifica presenza e pagamento (importante arrivare in orario)

ETA’ SINGLE E POSTI A SEDERE

Età consigliata dei single partecipanti a partire dai 40/45anni a salire.

Ricordiamo che sarete voi a scegliere il tavolo ed il posto dove sedervi per la cena, prendendo posto con i vostri coetanei e possibilmente con file di uomini da una parte e donne di fronte, con allestimento tavoli con la distanza a norma di legge in vigore anticovid-19.

Un modo elegante ed educato per fare nuove conoscenze mentre si cena.



Flute di prosecco di benvenuto

Vol au vent con patè di fegatini

Sformatino di cavolfiore con crema di formaggio

Prosciutto crudo

insalatina di farro

Pasta Portofino ( ragù di carne + pesto)

Cosciotto di cinta al forno con patate al rosmarino

Mousse di limone

Bevande della casa

caffè

**per variazioni sul menu comunicarlo al momento della prenotazione**

Dopo cena garantito dalla musica 70 80 90 selezionata da Luis Paldi (con le nuove normative non sarà possibile alzarci per ballare)

PRENOTAZIONE SERATA SOLO DA QUI

whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33 (Luis)

scrivi nomi di battesimo dei partecipanti e la parola “Gala Single 26 settembre”

si consiglia di prenotare per tempo, questo è sempre un evento sempre molto atteso!

PER NOI MOLTO IMPORTANTE

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.

PARCHEGGI

dopo le h 20 nei pressi dell’hotel i parcheggi blu risultano gratuiti, salvo cambiamenti improvvisi (controllate sempre per sicurezza)

uscita Montecatini Terme direzione centro

l’evento si svolgerà presso:

hotel settentrionale esplanade **** via felice cavallotti, 139 Montecatini Terme

PUBBLICHIAMO UNA NOTA DI UN NOSTRO LETTORE

LE PERSONE QUANDO ENTRANO NON POSSONO ESSERE LASCIATE LIBERE DI SEDERSI , [PER EVITARE PROBLEMATICHE DI VARIO GENERE ], MA UTILE DOVREBBE ESSERE A CURA DELL’ORANIZZATORE FARE UNA SCELTA DEI CONVIVIALI AL TAVOLO, IN BASE ALL’ETA’ – PER UNA MIGLIORE RIUSCITA DELLA SERATA…..