SABATO 19 NOVEMBRE 2022

il Gala dei Single a Montecatini Terme con Cambio Tavolo Hotel Settentrionale Esplanade

SABATO 19 NOVEMBRE presso Hotel Esplanade Settentrionale****

via felice cavallotti 139 Montecatini Terme

CAMBIO TAVOLO

Ad ogni portata della cena gli uomini si sposteranno di tavolo per fare nuove conoscenze!

Dopo il grande successo dell’ultima edizione, torna il Gala dei Single della Toscana e della Liguria, una serata elegante, raffinata nella splendida location dell’Hotel****Esplanade Settentrionale che prevede Cena servita + selezione musicale 70 80 90 di Luis Paldi con cena animata da Marco Vigiani Planet tv

Costo serata € 35 a persona

Luis Paldi & Marco Vigiani sapranno accoglierti in questa loro originale e coinvolgente serata.



ARRIVO: ore 20 max 20:15 con verifica presenza e pagamento (importante arrivare in orario)



**per intolleranze va comunicato al momento della prenotazione**

Cena servita 35€ a personaa breve il menuPrimoSecondo con contornoDolceAcqua, vino 1 bottiglia ogni 4 persone, caffè(liquori esclusi)**per intolleranze va comunicato al momento della prenotazione**Dopo cena garantito dalla migliore musica di sempre e per sempre 70 80 90 selezionata da Luis Paldi

PRENOTAZIONE SERATA SOLO DA QUI

whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33 (Luis) o mail a luispaldi@gmail.com (aggiungi un numero di cellulare)

scrivi nomi di battesimo dei partecipanti e la parola “Gala Single 19 novembre”

si consiglia di prenotare per tempo, questo è un evento sempre molto atteso!

PER NOI MOLTO IMPORTANTE

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.

Ci teniamo alla tua correttezza.

Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo.

Morrissey

PARCHEGGI

dopo le h 20 nei pressi dell’hotel i parcheggi blu risultano gratuiti, salvo cambiamenti improvvisi (controllate sempre per sicurezza)



uscita Montecatini Terme direzione centro

l’evento si svolgerà presso:

hotel settentrionale esplanade ****

via felice cavallotti, 139

Arrivi da lontano?

Puoi rimanere a dormire in hotel chiama e prenotati una camera per la sera dell’evento!