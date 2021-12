IL FONDO COVID-19 DELL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO LUCCHESE SI AMPLIA CON ULTERIORI FOTOGRAFIE D’AUTORE

IL FONDO COVID-19 DELL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO LUCCHESE SI AMPLIA CON ULTERIORI FOTOGRAFIE D’AUTORE

LUCCA, 23 dicembre 2021 – Il Fondo Covid-19 dell’Archivio Fotografico Lucchese “A.Fazzi” si amplia e acquisisce le immagini, una per autore, di Arcipelago-19 che erano state esposte nella mostra “L’inizio del futuro”. Lanciato nel marzo 2020 da Archivio Fotografico Lucchese, Comune di Lucca e Photolux Festival, il Fondo ha raccolto oltre 230 scatti e 2 contenuti audiovisivi di 16 fotografi lucchesi, professionisti e non, che hanno immortalato la pandemia e, in particolare, il tempo sospeso e dilatato di quelle giornate: le strade vuote, i parchi gioco inutilizzati, le code ai supermercati, la vita che scorre fuori e dentro casa in modo diverso, le riflessioni ad alta voce. Un patrimonio fotografico e audiovisivo capace di fissare nel tempo quei mesi, che ora si amplia con gli scatti della mostra “L’inizio del futuro”, allestita durante l’estate a Villa Bottini e curata da Giulia Ticozzi e Arcipelago-19. Sono infatti proprio le fotografie della collettiva, una per ciascun autore in mostra, a essere entrate di diritto, dopo l’acquisizione da parte dell’Archivio Fotografico Lucchese “A.Fazzi”, nel Fondo Covid-19, integrandolo con scatti d’autore capaci di ampliare l’orizzonte anche allo scenario nazionale.

I materiali acquisiti sono 35, di questi 34 sono fotografie, mentre uno è l’audiovisivo realizzato da Cesura. Gli autori che entrano a far parte del Fondo Covid-19 sono: Antonio Sansica, Astrid Fornetti, Camilla Piana, Camillo Pasquarelli, CESURA, Cristina Vatielli, Dario Fatello, Davide Mandolini, Elisabetta Zavoli, Emanuele Camerini, Emanuele Satolli, Fabio Itri, Federico Perruolo, Francesca Cirilli, Francesco Pistilli, Gabriele Cecconi, Gabriele Fanelli, Giancarlo Barzagli, Giulia Iacolutti, Grooming Photo (Marina Arienzale + Matteo Cesari), Ilaria Di Biagio, Leonardo Castelli, Linda Dorigo, Luca Rotondo, Marco Balostro, Marta Clinco, Max Cavallari, Michele Lapini, Sara Nicomedi, Savino Carbone, Simona Pampallona, Simone Cargnoni, Stefano Marzoli, Tomaso Clavarino, Valerio Muscella.



Per eventuali ulteriori info: afl@comune.lucca.it; info@photoluxfestival.it.