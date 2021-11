IL FONDO ARTURO PAOLI COMPIE 10 ANNI

IL FONDO ARTURO PAOLI COMPIE 10 ANNI

Aperti nel 2011 sede e progetto della Fondazione Banca del Monte di Lucca per conservare e diffondere il pensiero di fratel Arturo

Il Fondo Arturo Paoli compie 10 anni. È stato infatti inaugurato il 3 dicembre 2011 con un evento nell’auditorium di San Romano (Lucca) cui parteciparono oltre 1000 persone per ascoltare il messaggio di fratel Arturo per “la rinascita dell’Italia”, e con il successivo taglio del nastro della sede (nel Palazzo delle Esposizioni di Lucca) da parte di Arturo Paoli insieme all’allora presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Alberto Del Carlo.

Nei 10 anni che sono seguiti, il Fondo documentazione Arturo Paoli è cresciuto costantemente, grazie a ben 100 donatori che hanno conferito, complessivamente, oltre 10 mila documenti riguardanti il piccolo fratello lucchese.

Per celebrare questo anniversario, sabato 4 dicembre alle 17 nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni (piazza San martino 7, Lucca) si terrà un incontro pubblico dal titolo “2011 – 2021 Il Fondo Paoli compie 10 anni. L’archivio, i testimoni, il futuro”, che “vuole essere un’occasione di condivisione e gratitudine rivolto alle tante persone che hanno donato documenti riguardanti fratel Arturo, dall’Italia ma anche da tanti paesi dell’America Latina: Argentina, Brasile, Messico, Uruguay, e dal Canada”, spiega Silvia Pettiti, curatrice del Fondo, che introdurrà e modererà l’evento.

Sarà infatti presentato l’archivio che, a partire dall’iniziale sforzo di un amico lucchese di Paoli, Luciano Fava, conta ora un patrimonio documentale che permette di conoscere a fondo la vita e il pensiero di fratel Arturo, nonché dei contesti internazionali in cui ha vissuto. La complessa mole documentaria è stata riordinata dall’archivista Francesca Pisani in modo da valorizzare ogni singola donazione ed evidenziare il rapporto esistente tra le carte e Arturo Paoli. Di questo lavoro, svolto nel rispetto delle indicazioni date dalla Soprintendenza Archivistica Toscana (essendo il Fondo sottoposto a notifica per il suo interesse storico), sabato 4 dicembre parleranno, insieme a Pisani, la professoressa Bruna Bocchini Camaiani, don Marcello Brunini e il professor Antonio Romiti.

A seguire, per rendere viva e “parlante” la documentazione, ci saranno le testimonianze di tre amici di fratel Arturo, che saranno voci rappresentanti di tanti altri amici e collaboratori di Paoli: Giorgio Christeller dall’Argentina, Reginaldo Alvez da Cruz dal Brasile e Aldo Zanchetta dall’Italia.

Oltre al presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Andrea Palestini, interverranno rappresentanti del Comune e dell’Arcidiocesi di Lucca e della Soprintendenza Archivistica Toscana.

È possibile seguire l’incontro in presenza o su zoom scrivendo a info@fondopaoli.it entro venerdì 3 dicembre 2021. Per maggiori informazioni: www.fondopaoli.it