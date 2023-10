il fine settimana di boxe nella sede della Pugilistica Lucchese ha portato un trionfo quasi totale della società di casa,

il fine settimana di boxe nella sede della Pugilistica Lucchese ha portato un trionfo quasi totale della società di casa, i cui atleti hanno messo a referto una sola sconfitta e ben dieci vittorie tra sabato e domenica.

Nella prima giornata il sipario è stato aperto da Federico Inguaggiato, Schoolboy 44kg, che a differenza del suo incontro precedente, è riuscito ad esprimersi al meglio, tenendo sotto controllo ed anticipando spesso Samuele Gaetti (Ring Adora Boxe) conquistando così la vittoria.

È stata poi la volta di Carmen Cozzi, Junior 63kg, che non ha saputo domare Eleonora Abbottoni (Ring Adora Boxe), mantenutasi più lucida ed efficace della pugile di casa, che ha incassato l’unica sconfitta del week end.

Ottima prestazione di Riccardo Colombini, Schoolboy 48kg, impegnato in un difficile ed equilibrato incontro con Dreik Colombo (Riviera Del Brenta), terminato con la vittoria del lucchese.

Giada Carlotti, élite 63kg, ha dimostrato la sua crescita a livello pugilistico contro Zinaida Ghinda (Ring Adora Boxe), ascoltando attentamente i consigli del suo angolo e vincendo così il match.

Debutto vincente per Leonardo Fulgeri, élite 60kg, che, nonostante la tensione, ha prevalso di misura su Giulio Borrini (Round Zero La Spezia) grazie alla determinazione ed alla preparazione atletica che gli hanno permesso di finire in crescendo.

Prestazione di livello per Sasha Mencaroni, Junior 50kg, impegnato contro Sasha Mosso (Ardita Savate Genova), avversario potente ed aggressivo, che, nonostante lo abbia messo in difficoltà in alcune occasioni, non è riuscito a contrastare il pugilato intelligente e preciso dell’azzurrino.

Domenica invece, dopo il primo criterium giovanile regionale svoltosi in mattinata, è stato Matteo Porcu, Schoolboy 52kg, ad aprire le danze, apparendo meno teso del solito contro Giulio Augusto Pirrone (Pug. Pratese), e, mantenendo calma e scioltezza sul ring, si è imposto nettamente sull’avversario.

Vince ma non convince invece Oudai Aissaoui, élite 67kg, opposto a Martins Do Espirito Santo (Pug. Cascinese). Nonostante abbia fatto contare l’avversario per due volte nell’ultima ripresa, il pugile lucchese ha preferito boxare dalla corta distanza, stile che non gli si addice per caratteristiche, invece di impostare l’incontro su un piano maggiormente tecnico, come chiestogli dal suo angolo.

Discorso simile anche per Leonardo Fantile, Junior 60kg, che nel derby provinciale con Lorenzo Fedi (Boxe Giuliano) ha mostrato alti e bassi, alternando momenti spumeggianti in cui ha dimostrato una notevole differenza a livello tecnico, ad altri in cui si abbassava a scambiare colpi con il suo avversario.