IL FILETTO DI PESCE



facile, veloce, gustoso e secondo la qualità di pesce usata anche economico, potete usare filetti di pesce di qualsiasi qualità, trota, branzino, pescatrice ecc ecc.

Due giri d’olio evo in fondo a una teglia o un tegame, mettete il pesce, salate e pepate, pomodorini datterini tagliati in quattro, erbe aromatiche a vostro piacere, basilico, peporino, prezzemolo, origano fresco, da sole o assieme a profumare peperoncino fresco oppure un nonnulla di pepe e sale.



Ci stanno bene anche due cucchiai di vino e due fettine di limone.



Si cuoce in forno o sul fornello, si gira una sola volta per non rompere il filetto quando cambia il colore, fuoco all’inizio forte poi moderato, 5 minuti sul fornello, 10 in forno.



Servite irrorando il pesce con un pò di sughetto di cottura, accompagnate con bianco fresco con le bollicine, oppure cabernet, souvignon, spumante franciacorta, bianco delle colline di Lucca, c’è il pomodoro ma è appena cotto anche un rosé ci stà bene.

FONTE EZIO LUCCHESI