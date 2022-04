Il festival di danza contemporanea a Pietrasanta (Dap) sabato 2 aprile sarà a Mougins

DAP FESTIVAL 2022 Pietrasanta (Lu) 26/06 – 09/07 VI edizione

Il festival di danza contemporanea Danza in Arte a Pietrasanta (Dap) sabato 2 aprile sarà a Mougins con le stelle internazionali Sebastian Kloborg e Maria Kochetkova. I due danzatori inaugureranno la mostra di Giuseppe Carta “Germinations” con un duetto sull’amore. Li vedremo nuovamente a Pietrasanta, dove è nato, nelle due settimane del festival ideato e diretto da Adria Ferrali. La sesta edizione della kermesse, nell’ultima settimana di giugno e nella prima di luglio (il Dap Festival quest’anno si terrà dal 26 giugno al 9 luglio) richiamerà come al solito nella Piccola Atene della Versilia danzatori da tutto il mondo, in un arcobaleno di pace in cui artisti che vengono da ogni angolo del globo collaboreranno uniti dall’arte.

Il danese Kloborg dal Royal Danish Ballet e la Kochetkova del San Francisco Ballet e dell’English National Ballet, sabato porteranno nella cittadina francese un assaggio della bellezza che aleggerà in punta di scarpetta a Pietrasanta quest’estate. E lo faranno in nome di quel patto di reciproca promozione che Pietrasanta ha stretto con il borgo della Costa Azzurra. “Il Dap Festival sorge nell’intento di offrire una casa comune a danza, musica e tutte le arti visive come scultura, pittura, video e quanto la creatività può esprimere – spiega il suo progetto Adria Ferrali – in nome di un sentire comune che riconduce alla bellezza. Quest’ultimo: un valore e un patrimonio in cui l’umanità intera si riconosce, senza bandiere, religioni e credo politici. E con onore portiamo a Mougins il nostro contributo dedicato all’amore”.

