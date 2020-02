Il festival delle Frazioni , giunto alla sua sesta edizione

nasce con l’intento di far scoprire i nostri bellissimi Borghi al grande pubblico .

Le 7 tappe inizieranno il 15 Marzo per concludersi il 31 Maggio e i punti in comune saranno diversi a partire dalla Passeggiata del mattino organizzata da Vis Movendi che si conclude nella Frazione titolare della tappa con un pranzo conviviale . Altro punto in comune è , come dice il titolo della manifestazione , la presenza della gastronomia tipica a merenda ed un mercatino incentrato principalmente sul prodotto garfagnino ( anche artigianale ) in collaborazione con l’ Associazione Produttori Filiera Garfagnina .

Anche in questa edizione è confermata la presenza in tutte le 7 tappe dei lettori volontari per il progetto NATI PER LEGGERE promosso dalla Biblioteca di Castelnuovo G. (Matteo Rossi)

Chiaramente ogni paese sviluppa la manifestazione a proprio piacimento a dimostrare il comune intento senza tuttavia invadere l’identità , la tradizione , i costumi e le abitudini di ciascuna Frazione.

Seguendo la pagina sarete sarete informati su ogni singola tappa.

15 MARZO PALLEROSO – Cantiere Aperto

22 MARZO RONTANO ….e le sue Magie

29 MARZO ANTISCIANA ……in Musica

26 APRILE CERRETOLI ….fra Colori e Sapori

17 MAGGIO GRAGNANELLA ….Pizzeggiando a Gragnanella

24 MAGGIO CROCE DI STAZZANA …..in Festa

31 MAGGIO METELLO …..la Muffrina dei bambini