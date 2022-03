Il Festival dell Frazioni , dopo due anni di forzato stop , torna a far rivivere la frazioni del comune di Castelnuovo di Garfagnana

Il Festival dell Frazioni , dopo due anni di forzato stop , torna a far rivivere la frazioni del comune di Castelnuovo di Garfagnana partendo domenica 20 marzo da Palleroso per poi passare a Rontano, Antisciana , Cerretoli , Metello , Gragnanella , Croce di Stazzana.

Ogni domenica una passeggiata organizzata da Vis Movendi ci porterà in una frazione diversa lungo antichi sentieri alla scoperta dei nostri bellissimi borghi e dei sapori antichi e unici che essi sanno regalare. In ogni paese ci sarà un piccolo mercatino del prodotto tipico grazie all’Associazione Produttori di filiera e verrà inaugurata la biblioteca diffusa .

Per avere maggiori informazioni scrivere a vismovendi@libero.it oppure tramite WHATSAPP al 370 2906924