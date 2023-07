Il Festival del Sorriso sbarca a San Pellegrino con Beatrice di Pian degli Ontani

SAN PELLEGRINO – La rassegna è iniziata a metà luglio e si concluderà in autunno inoltrato, il 15 novembre con un programma particolarmente vasto che va a coprire tutti i luoghi della provincia collegati al sistema museale del territorio.

Prosegue con successo l’ampio calendario del festival “I musei del sorriso”, giunto quest’anno alla seconda edizione.

Il festival, organizzato da Provincia di Lucca, sistema museale provinciale e Fondazione Paolo Cresci vede il prossimo appuntamento per sabato 29 luglio alle 15,30 in un luogo simbolo: San Pellegrino in Alpe, dove è presente l’importante museo etnografico di proprietà dell’ente provincia di Lucca; che ospiterà lo spettacolo “Dov’è la voce mia”, Vita e voce di Beatrice di Pian degli Ontani. Spettacolo, a ingresso libero, scritto e interpretato dall’attrice Michela Innocenti, che ripercorre le emozioni e la vita di questa donna speciale dell’Appennino che da semplice pastora arrivò addirittura a cantare le sue rime davanti il re.

In agosto a seguire tanti altri appuntamenti. I primi il 5, 6, 7 agosto a Bolognana in piazza della chiesa con le proiezioni cinematografiche omaggio a Zeffirino Poli, giovane artigiano emigrato negli stati Uniti