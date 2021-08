Il Ferragosto in Versilia è sold out

Versilia – Ferragosto da tutto esaurito sulla costa versiliese. Da Viareggio a Forte dei Marmi gli stabilimenti balneari e le strutture ricettive hanno fatto registrare il sold out per l’intera settimana

Complice il bel tempo ma anche la scelta di molti di trascorrere le vacanze in Italia anziché all’estero, in lieve calo invece, le presenze degli stranieri.

Un bilancio complessivamente positivo, tutto considerato, quello tracciato a metà estate dagli operatori, anche se l’incertezza, sia per balneari ma, soprattutto, per albergatori, è quella del finale di stagione, con la grande incognita rappresentata dal mese di settembre.

Per quanto riguarda la cronaca della giornata, si può parlare di un Ferragosto che è scorso in maniera abbastanza tranquilla, con i classici gavettoni in riva al mare, anche se sono stati limitate un po’ ovunque le feste e le occasioni di assembramento. Tra le ordinanze delle varie amministrazioni comunali, la più recente è quella firmata dal sindaco di Forte dei Marmi Murzi che ha vietato le bottiglie di vetro e le lattine nelle spiagge libere del comune.

fontenoitv