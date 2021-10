Il fascino delle viti in autunno….

Le foglie dei vigneti di uva bianca degradano dal verde al giallo, al giallastro e poi ad un giallo più pesante: la linfa non le alimenta più, sono destinate a cadere da sole o sotto le folate del vento. Forse più fascino l’hanno i pampini dei vigneti ad uve rosse: dall’arancio al rosso carico e a tratti violetto, bruciato, infine mattone……Andar per viottoli di campagna o per boschi in autunno è godere di questi colori che riempiono gli occhi.