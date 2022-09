Il farro freddo con uova e mortadella è un primo piatto genuino è l’ideale per le giornate torride estive, magari ce lo possiamo portare via anche nel cesto nel pic nic al mare.

L’ho preparato ieri a pranzo, direi molto prelibato, a noi in famiglia ci è piaciuto tanto! Per realizzare questa ricetta ho utilizzato il farro perlato rapido, questo stupendo cereale che cuoce in pochissimo tempo torna utile in questi momenti di caldo Africano, poi ho unito le uova strapazzate e la mortadella, il risultato che ho ottenuto un piatto completo e saporito.