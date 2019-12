IL FARRO DELLA GARFAGNANA

IL FARRO DELLA GARFAGNANA

il farro nella foto proviene direttamente da un produttore di Villa Collemandina che è uno dei paesi della produzione di farro della Garfagnana.

Il farro arrivò in Garfagnana nella prima metà del primo secolo A.C. dove i romani furono impegnati in una guerra che durò ben due anni e alla cui fine deportarono le genti del luogo nel Sannio dove, ancora oggi, si possono tro vare usanze tipiche anche in Garfagnana, Castiglione di Garfagnana fu chiamato “Castrum Leonis” (castello dei leoni) dai romani per il coraggio e l’ardore messo dalle popolazioni durante la guerra.



Il farro era usato fin dall’antichità per le sue proprieta organolettiche anche se all’epoca non le conoscevano ma ne intuirono senza dubbio i valori.

Sembra anche, a detta di alcuni studiosi, che il farro della Garfagnana sia migliore di altri farri sia toscani che italiani per il tipo di terreni dove esso è coltivato.

PROPRIETA’ DEL FARRO