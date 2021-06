Il Duo pianistico Nicora – Baroffio in concerto alla Chiesa di San Francesco per il concerto inaugurale degli “Incontri Musicali” a Borgo a Mozzano

Si terrà domenica 27 giugno, alle ore 18, presso la Chiesa di San Francesco a Borgo a Mozzano il concerto inaugurale della rassegna “Incontri Musicali – i luoghi del bello e della cultura”.

“Salotto musicale” è il titolo del concerto che vedrà salire sul palco il duo Pianistico formato da Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio. I due musicisti eseguiranno un’interessante programma con musiche di J. S. Bach, J. Brahms e C. Czerny.

Il duo Nicora-Baroffio è attivo dal 1993 e, oltre al repertorio tradizionale, si dedica alle trascrizioni d’autore, soprattutto in ambito Ottocentesco . Ha tenuto numerosi concerti in Italia, Croazia, Germania, Francia, Spagna, Romania, Polonia, Svizzera con consenso di pubblico e di critica, anche in qualità di solisti con orchestra.

Alle ore 17.15 sarà possibile effettuare una visita al Convento di San Francesco a cura degli allievi del corso di arte della Scuola Civica “Salotti” della Prof.ssa Astrid Lucchesi.

L’ingresso al concerto e alla visita è libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme anti Covid – 19, è consigliata la prenotazione.

La stagione è organizzata dalla Scuola Civica di Musica “Salotti” di Borgo a Mozzano con la collaborazione del Comune di Borgo a Mozzano e con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana. Si ringrazia inoltre lo staff di Borgo è bellezza, i comitati paesani di San Romano-Motrone, Rocca e Cerreto, la parrocchia e la Misericordia di Borgo a Mozzano, l’Associazione Cluster.

Per ricevere ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: borgoamozzanomusica@gmail.com – Cell. 3498496612 (direttore artistico) o visitare il sito internet www.scuolacivicasalotti.it