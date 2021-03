Il doppio tramonto nel Forato

FABBRICHE DI VERGEMOLI – C ‘è un periodo piuttosto ampio dell’anno in cui gli appassionati della natura e delle Apuane in particolare possono farsi affascinare, avendo come punto di osservazione alcune località, dello spettacolare doppio tramonto del sole nel monte Forato.

Nonostante le tante e dettagliate informazioni non è mai scontato poterlo vedere, in quanto molto spesso è il tempo a giocare brutti scherzi; In questi giorni lo spettacolare doppio tramonto si può osservare in una bellissima e suggestiva località del comune di Fabbriche di Vergemoli, per una settimana il cono luminoso illuminerà il tratto di strada che va dal colle di Gallatoio al paesino di San Pellegrinetto; ed ogni giorno il punto di osservazione non è mai quello del giorno precedente.

fontenoitv