IL DONO SOSPESO A SERAVEZZA

Seravezza_Anche quest’anno il Volontariato Vincenziano del territorio di Seravezza organizza “il Dono Sospeso”, in collaborazione con la Pro Loco di Seravezza, la Pro Loco di Querceta e il Comune di Seravezza. L’iniziativa è riproposta nelle stesse modalità dello scorso anno, chiunque farà acquisti in uno dei negozi aderenti potrà decidere di aggiungere un regalo per chi non può permetterselo. Un evento solidale che nasce con l’obiettivo di portare un sorriso alle famiglie più bisognose del nostro Comune attraverso un gesto semplice e importante alla portata di tutti. Fino al 27 dicembre, acquistando in uno dei negozi del territorio, si può decidere di aggiungere un dono, qualsiasi cosa sarà gradita, come un oggetto per la persona o per la casa, un bene alimentare o un giocattolo per un bambino, buoni per usufruire di un servizio, come la messa in piega, il lavaggio della biancheria o una colazione.

Il “dono sospeso” ha la duplice funzione di dare un impulso all’economia locale, favorendo e incoraggiando l’acquisto nei negozi del comune di Seravezza, e quella di coinvolgere la popolazione con piccolo atto di solidarietà, al prezioso lavoro di volontariato che le San Vincenzo del nostro territorio portano avanti da tantissimi anni. I doni raccolti verranno portati presso la sede della Pro Loco di Seravezza, in Via C. del Greco 11, dove verranno realizzati dei pacchi per le famiglie bisognose e consegnati in vista dell’Epifania. Le attività interessate ad aderire possono contattare su WhatsApp Miriam al numero 320 7743003, oppure il numero 0584 757325 della Pro Loco Seravezza o inviare una mail a info@prolocoseravezza.it. L’elenco sempre aggiornato delle attività commerciali aderenti all’iniziativa è consultabile sul sito web della Pro Loco Seravezza: www.prolocoseravezza.it. Chiunque voglia partecipare attivamente, può contattare i referenti del progetto: la San Vincenzo di Ripa al numero 333 497 4464 (Iole), la San Vincenzo di Querceta al numero 333 218 3024 (Rosanna) oppure la Pro Loco Seravezza, al numero 0584757325