Il dolce di primavera: Budino di ricotta e uova.

Prima si caramella uno stampo da budino con 4 cucchiai di zucchero e un goccio d’acqua tenendolo sul fuoco finchè non ha preso un bel colore dorato .

In una ciotola si lavorano 4 uova con 150 gr.di zucchero per ottenere una crema gonfia e spumosa alla quale si aggiunge la scorza grattugiata di un limone e si uniscono 4 etti di ricotta vaccina freschissima precedentemente passata a setaccio o almeno schiacciata bene con una forchetta fino a ridurla fine e senza grumi.

Versare il composto nello stampo caramellato, e cuocere a bagnomaria in forno ( lo stampo si mette dentro un altro recipiente con dell’acqua già bollente che arrivi almeno a metà dell’altezza delle pareti dello stampo) a fuoco medio per un’ora e mezza . Far raffreddare bene e tenerlo in frigo almeno due ore prima di sformare sul piatto di portata.