Il docufilm Maria Callas Anima e Corpo a Villa Bertelli

Incontro con il regista Matteo Raffaelli

Venerdì 26 maggio ore 21.00 Sala Ferrario

Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251

Maria Callas Anima e Corpo con Silvia D’Amico è un docufilm che fa parte della serie “Illuminate”, (dedicata alle biografie di grandi donne italiane del Novecento), in programma venerdì 26 maggio alle 21.00 nella Sala Ferrario di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. L’evento prevede al termine della proiezione, un incontro con il regista Matteo Raffaelli, moderato dalla giornalista Maria Tucci. Infine, chiuderà la serata il concerto lirico con il Maestro Cesare Goretta che accompagnerà al pianoforte il soprano Gianna Queni. Il docufilm, uno dei format biopic di maggior successo della Rai, prodotto da Anele in collaborazione con Rai Cultura, è andato in onda su Rai3 ed è disponibile su RaiPlay. Maria Callas Anima e corpo è narrato da una straordinaria Silvia D’Amico, che mette in scena un monologo teatrale ispirato a Maria Callas. Silvia D’Amico esplora l’animo della grande artista, ripercorrendone il vissuto e la continua lotta fra le sue due anime: la donna e la diva, la trasformazione artistica e fisica, il costante lavoro su sé stessa per far convivere il “corpo pubblico” dell’artista con il “corpo privato” della persona, rivoluzionando al tempo stesso il mondo della lirica.

La serie, alla quinta stagione, ha dedicato a Maria Callas una puntata per ricordare il centenario della nascita e Villa Bertelli insieme al Comune di Forte dei Marmi, in collaborazione con la Produzione Anele, ha voluto prendere parte alla celebrazione per rendere omaggio a una indimenticabile interprete, assoluta protagonista del secolo scorso nei più grandi teatri del mondo.