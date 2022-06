Il dilemma del biologico va in scena nell’anno pazzo 2022, in cui alla fase post pandemica (il covid-19 e i lockdown hanno trascinato i consumi di prodotti bio) si sono unite due variabili fra loro interconnesse (la guerra in Ucraina in seguito all’aggressione russa e l’inflazione), che stanno facendo sentire i loro effetti tanto sulle materie prime agricole quanto sull’inflazione e i consumi alimentari.

I costi di produzione sono esplosi per effetto del boom dell’energia, dei fertilizzanti azotati (che il biologico non può utilizzare) e i listini si sono adeguati, anche per effetto di due fattori che hanno esasperato il mercato: l’accaparramento degli stock di cereali e semi oleosi da parte della Cina, il conflitto in Ucraina, il rischio di minori produzioni nella campagna in corso.