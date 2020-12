Il dibattito e le opinioni diverse sono il sale della democrazia, la violenza, l’insulto, il becerume ne sono l’antitesi.

Talvolta viene da dare ragione ad Umberto Eco, secondo il quale “i social media hanno dato voce a legioni di imbecilli”, poi ci si ravvede dalla rabbia e si pensa che, per fortuna, a fronte di qualche autentico imbecille, ci sono tante persone rispettose e con il sale in zucca.

Quanto è accaduto a Claudia, l’infermiera di 29 anni, la prima vaccinata in Italia contro il Covid, è inaudito, o almeno dovrebbe esserlo in un paese civile. La donna, dopo essersi vaccinata, ha ricevuto insulti e auguri di morte, tanto che ha dovuto chiudere i suoi canali social.

Ora, dico io, ma perché si deve augurare la morte ad una persona che si vaccina contro una malattia? Si può pensarla come si vuole, si può essere anche no-vax (io le posizioni estremiste non le condivido, ma le rispetto), ma perché insultare o minacciare chi non la pensa come te?