IL DECALOGO DI LUCCA COLLEZIONANDO

Gli eventi e le iniziative imperdibili, tra grandi mostre, incontri con gli autori, opere da collezione e (ri)scoperta delle atmosfere anni ’70, ’80 e ’90.

Sabato 25 e domenica 26 marzo – Polo Fiere di Lucca

Lucca, 24 marzo 2023 – Le porte del festival vintage-pop più amato sono finalmente pronte ad aprirsi: sabato 25 marzo prende il via la nuova edizione di Lucca Collezionando che anche quest’anno sarà ospitata negli accoglienti spazi del Polo Fiere lucchese. I visitatori di ogni età sono attesi a partire dalle 9 e fino alle 19: ospiti e autorità celebreranno alle 11 la cerimonia ufficiale di inaugurazione della due giorni.

Per non perdersi nel ricco programma culturale, ecco un decalogo che aiuterà tutti gli appassionati e chi vuole farsi conquistare per la prima volta da questi meravigliosi universi a godere appieno del meglio della manifestazione.

80QUEST: VINCERE LA SFIDA DEL POSTER (E UN BIGLIETTO PER LUCCA COMICS & GAMES 2023)

Il poster realizzato da Sergio Algozzino è un omaggio alla cultura pop e al mondo del collezionismo, un tripudio di citazioni – ben 80! – che racchiude passioni, storie e personaggi tra i più amati dai lettori, giocatori e videogiocatori di ogni età. Una sfida ai partecipanti, che abbiamo deciso di trasformare in una vera e propria quest: chi riuscirà a indovinare almeno 60 tra i riferimenti presenti, visibili solo nel poster integrale presente a Lucca Collezionando, vincerà un biglietto per Lucca Comics & Games 2023. Un’occasione imperdibile per avere il proprio ingresso assicurato (e dimostrare senza ombra di dubbio di essere un/una vero/a testimonial della cultura pop e vintage).

“VISITARE” ETERNIA INSIEME AI MASTERS OF THE UNIVERSE

Chi non ha mai sognato di entrare nel castello di Greyskull o alzare al cielo la spada di He-Man? A 40 anni dall’uscita della prima serie animata dei Masters of Universe, Lucca Collezionando ospita una straordinaria mostra con centinaia di pezzi originali tra cui action figures, playset e veicoli provenienti dal fantastico universo di Eternia. E non finisce qui: sabato alle 17:30 si riuniranno i Wild Boys of Eternia Emiliano Santalucia, illustratore e designer che ha contribuito alla creazione del mondo dei Masters, Giuliano Piccininno, uno dei principali disegnatori italiani delle creature di Eternia, Dimitri Galli Rohl e Alessandro DocManhattan Apreda in un dibattito imperdibile.

FESTEGGIARE I 75 ANNI DI TEX

Due maestri del fumetto saranno presenti per festeggiare insieme al pubblico il settantacinquesimo anniversario di uscita nelle edicole del ranger più amato: nella mostra 75 anni di Tex con Alfonso Font e Claudio Villa, sarà possibile ammirare in anteprima alcune tavole delle storie dei due autori in pubblicazione la prossima estate. Sabato alle 16:30 assolutamente da non perdere l’incontro speciale dedicato proprio ad Aquila della Notte.

PORTARE IN MOSTRA (E ALLA SBARRA) KEN IL GUERRIERO

La mostra-installazione I 40 anni di Ken il Guerriero ci porterà nel brutale e affascinante mondo distopico di un personaggio che ha segnato l’immaginario di intere generazioni, nato nel 1983 dai pennelli di Tetsuo Hara e dalla penna di Buronson (pseudonimo di Yoshiyuki Okamura). E per chi desidera un selfie con l’erede della tecnica di combattimento millenaria della Divina scuola di Hokuto, l’imperdibile photo-op con la sua statua gigante. Un personaggio amatissimo da tutti… o forse no? Lo scopriremo domenica alle 16:00 in un divertente “processo” in cui Alessandro Apreda aka DocManhattan e Sergio Algozzino presenteranno i capi d’accusa e gli elementi di difesa del nostro Ken.

VIVERE L’ATMOSFERA DELLE SALE GIOCHI IN AREA LOUNGE

Anno 1983: Dragon’s Lair e Mario Bros. conquistano le sale giochi di tutto il mondo. Anno 1993: Mortal Kombat II e Virtua Fighter mettono alla prova le abilità di milioni di ragazzi e ragazze. Anno 1998: con Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes l’universo Marvel entra nel mondo dei videogiochi. Se questi nomi vi hanno fatto scendere una lacrima di commozione, abbiamo una grande notizia per voi: l’area lounge di Lucca Collezionando ospiterà dieci cabinati con questi giochi (e molti altri) che saranno a disposizione di tutti i visitatori della manifestazione. Un’occasione per rivivere la propria infanzia e giovinezza o per far assaporare gli anni ’80 e ’90 a chi ancora non c’era.

CHIACCHIERARE CON GLI AUTORI

Decine di autori saranno presenti nei due giorni della manifestazione e sarà l’occasione per conoscere grandi nomi del fumetto nazionale e internazionale e incontrare nuovi artisti. Anche quest’anno abbiamo voluto fare un regalo a tutti gli appassionati della Nona Arte: tornano le stampe gratuite in edizione limitata e numerata, in questa edizione ben sedici! Nell’area firmacopie, nel corso delle diverse sessioni, sarà possibile ritirarle negli incontri con Silena Moni e Moreno Chiacchiera, Sergio Algozzino e EDYM, Riccardo Nunziati e Giuliano Piccininno, Elena Mirulla e Giancarlo Alessandrini, Alfonso Font e Roberto Baldazzini, Claudio Villa e Antonio Lapone, BIGO ed Emiliano Santalucia. La quindicesima stampa, realizzata da Cavez, sarà distribuita durante le sessioni, mentre la sedicesima potrà essere ritirata sabato dalle 17:30 all’evento Radio Vampira, uno speciale aperitivo dedicato a Dampyr in sala lounge, in cui il disegnatore Fabio Bartolini e lo sceneggiatore Giorgio Giusfredi firmeranno e consegneranno la stampa.

SFIDARE AMICI (E SCONOSCIUTI) NEI TORNEI

Potevamo forse non pensare alla community dei giocatori? L’intera area Sali e Gioca al primo piano sarà dedicata a giochi da tavolo vintage, giochi di ruolo, wargame, Subbuteo e giochi di carte collezionabili, insieme a una grande pista per le Hot Wheels. Ci saranno oltre 50 tavoli disponibili per partecipare a tornei organizzati o giocare liberamente, gestiti dalle associazioni locali, come Ludus in Tabula, Kraken GDR, AFBIS, Club De Fina, Garfaludica, Ludissea 42, Save the Meeple e il Club Pantere. Fra gli altri, sarà possibile vivere emozionanti sfide a Brivido, Atmosfear, D&D – Palace of the Vampire Queen, Magic: The Gathering, Pokémon, Flesh and Blood.

FARE UN VERO AFFARE

Grazie al Bazar del gioco Usato (primo piano) il second hand diventerà un’occasione unica per dare una nuova vita ai propri giochi o acquistarli a un prezzo imperdibile. Nell’area lounge (piano terra), i lettori più appassionati potranno fare acquisti senza rimpianti grazie ai Fumetti al kilo: i fumetti di seconda mano saranno pescati direttamente dai cestoni e pagati letteralmente in base al loro peso.

COMPLETARE LA PROPRIA COLLEZIONE (O INIZIARNE UNA NUOVA)

Sono più di 100 gli espositori che porteranno il meglio della grande editoria del fumetto da collezione, italiano, americano e giapponese e le più importanti novità, giochi di ruolo, da tavolo, action figures, statue, carte collezionabili, e molto altro. Non mancheranno le community e le associazioni culturali, luoghi ideali per condividere le proprie passioni. E ancora l’Artist Alley in cui una trentina di artisti realizzeranno sketch, disegni, commission e presenteranno le loro opere e personaggi al pubblico.

SCOPRIRE IL VALORE DELLE CARTE MAGIC – THE GATHERING

Gli appassionati lo sanno: da 30 anni Magic: The Gathering conquista appassionati (e collezionisti) di ogni età. Ma qual è il vero valore (non solo affettivo ma anche economico) di questo fenomeno? Lo scopriremo domenica alle 15:00 con Tiziano Antognozzi e Luca Meregalli, amministratore europeo del gruppo Facebook MTG Art Market, consulente finanziario e collezionista.

Perché le passioni non hanno prezzo… o forse sì?!

IL PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI DI SABATO 25 MARZO

Sala incontri



10:30 Elena Mirulla presenta Weird Vampy – Modera Dario Dino Guida.

11:15 Ricomincio da 40! Quattro chiacchiere con Roberto Baldazzini. Modera P.Luigi Gaspa con cerimonia del calco delle mani per la Walk of Fame.

12:00 Antonio Lapone presenta Gentlemind, in uscita per Alessandro Editore – Modera Paolo Gallinari.

12:30 Flash Gordon torna in edicola. Interviene Alberto Becattini. Modera Pier Luigi Gaspa.

13:00 Massimo De Vita, tra i più noti autori di Topolino, presenta assieme all’Associazione Papersera il volume Mopsi, Giso e Leo, le avventure del trio di personaggi disegnate dal padre, Pier Lorenzo De Vita.

13:30 Nicola Pesce Editore presenta Lucca Comics Story, con Massimo Di Grazia. Modera Giovanni Russo.

14:30 AI – strumento aggiuntivo o delega in bianco? Il fumetto al tempo delle intelligenze artificiali. Ne parlano Lorenzo LRNZ Ceccotti (da remoto), Francesco D’Isa e Alessandro DocManhattan Apreda. Conduce Daniele Caluri.

15:30 A.Mys presenta il Premio Omino Bufo 2023 e il Premio Atlantide 2023. Interviene Alfredo Castelli. Modera Paolo Mignone.

16:00 Cut-Up Publishing presenta Tilt. Interviene Alfredo Castelli.

16:30 Alfonso Font e Claudio Villa si incontrano per i 75 anni di Tex! Due giganti del fumetto parleranno della loro esperienza sulle pagine del ranger più amato dagli italiani, con cerimonia del calco delle mani per la Walk of Fame. Modera Pier Luigi Gaspa.

17:30 Masters of The Universe, che passione! Intervengono Emiliano Santalucia, Dimitri Galli Rohl e Giuliano Piccininno. Modera Alessandro DocManhattan Apreda.

18:30 SCLS presenta I personaggi storici nel fumetto e nelle avventure di Zagor.

Ospiti Moreno Burattini, Anna Lazzarini, Oskar, Marcello Mangiantini, Walter Venturi, Valerio Piccioni, Joevito Nuccio, Luca Corda, Stefano Di Vitto, Giuliano Piccininno, Marcello Toninelli, Giovanni Freghieri. Moderano Raul Calovini e Stefano Bidetti.

Area Lounge

17:30 – 19:30 Aperitivo con Radio Vampira Party! Una sinestesia artistica tra immagini e musica: Mauro Laurenti disegnerà dal vivo il rock e il blues dei Lupi della Notte, Tupa Nightwolf e Kaiser Fregi.

Intervengono Fabio Bartolini (disegnatore Bonelli) e Giorgio Giusfredi (sceneggiatore Bonelli).

Radio Vampira, l’albo numero 277 di Dampyr sarà acquistabile in anteprima.

