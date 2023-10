Il Dado vegetale fatto in casa è una preparazione veloce e molto facile da realizzare. E’ un prodotto che non può mai mancare nelle nostre cucine. Ottimo nelle preparazioni come zuppe, legumi, brodo, risotti, ricette con carne e verdure. Allora cosa c’è di meglio che prepararlo con le nostre mani, con verdure fresche? Ecco come lo realizzo io!

Ricetta e preparazione della bravissima Maria Ranù che ringrazio.