9 novembre 1989 durante una conferenza stampa della SED, il partito di unità socialista della Germania, il giornalista dell’agenzia ANSA chiese quando sarebbe entrato in vigore il regolamento che prevedeva una graduale possibilità dei trasferimenti oltre il muro? Il responsabile dell’informazione non avendo notizie precise da Mosca rispose: “a quanto ne so, subito”

La notizia si diffuse in tutto il Mondo e i cittadini della Germania dell’est si riversarono lungo il muro verso l’Occidente.

Il Comunismo e la dittatura venivano sconfitti, il popolo gridava Libertà, dopo decenni di oppressioni e privazioni crollava quel muro simbolo del fallimento Socialista sovietico.

ROBERTO TAMAGNINI