Il crisantemo è un bellissimo fiore tipicamente autunnale

ed è per questo che da noi caratterizza questo periodo e adorna le tombe dei nostri cari..

Un tempo non c’era casa di campagna che non avesse nell’angolo più riparato dell’orto, ma ben esposto al sole, un’aiuola di crisantemi le cui infiorescenze venivano sempre utilizzate, appunto, per ornare le tombe in questo periodo in cui scarseggiano altre fioriture.

Hanno colori vivaci e molteplici forme dei boccioli: ve ne sono di annuali e perenni, americani, coreani, e i classici dai fiori grandi, frangiati.

Oggi si tende a comprarli e tra i più venduti, ultimamente ci sono quelli con il fiore piccolo, a “margherita, ,con centro giallo e petali di vari colori..