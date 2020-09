Il coronavirus “rinnova” la sicurezza nei cantieri

Il coronavirus “rinnova” la sicurezza nei cantieri L’emergenza sanitaria come “pretesto” per rilanciare e rafforzare le buone pratiche sul lavoro in materia di sicurezza nei cantieri edili: protagonista quasi scontato, il Covid19, per l’incontro del Gruppo di Sarnes-Mont’Alfonso che si è svolto sabato 26 settembre, in modalità a distanza, promosso dall’Ente Scuola Edile-CPT Lucca.

Collegati da tutta Italia alcuni fra i più autorevoli esperti a livello nazionale in materia di prevenzione del rischio professionale: l’ingegner Carmelo G. Catanoso, consulente per lo sviluppo dei sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro; l’ingegner Marco Bianchini, tecnico della sicurezza; l’ingegner Luca Mangiapane, autore di diverse pubblicazioni in materia di prevenzione del rischio cantieri e il geometra Stefano Farina, conosciuto per la campagna comunicativa ‘Sicurello’, insieme al responsabile sicurezza per la Scuola Edile-CPT Lucca, Corrado Bernardi, hanno approfondito i temi della nuova gestione della sicurezza e dei mezzi di comunicazione “convenzionali” che, con l’avvento dei protocolli anti contagio, si sono posti a un livello di attenzione diverso.