Nelle prime ore di questa mattina è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Franco Vagli, medico in servizio nella Centrale operativa 118 Alta Toscana.

Il dottor Vagli, medico dell’emergenza territoriale, ha svolto questo ruolo con disponibilità e professionalità a partire dall’istituzione della Centrale operativa 118 in Versilia nel 1996 e ancor prima come medico a bordo delle ambulanze delle associazioni di volontariato.

Negli anni ha ricoperto molti incarichi professionali tra cui quello di responsabile dei percorsi di integrazione tra il personale medico dell’emergenza territoriale e il Pronto soccorso. Per un certo periodo si è occupato anche di cure palliative all’interno della ex ASL 12 Versilia.

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Vagli, che riempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuto e apprezzato.

“Professionista stimato e dalle grandi doti umane – ricordano in particolare i colleghi del 118 – lascia in tutti noi, medici, infermieri e operatori tecnici della Centrale operativa 118 Alta Toscana un vuoto incolmabile. Franco, oggi abbiamo perso non solo un grande medico, ma soprattutto un amico”.