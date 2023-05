Il cordoglio di Pietrasanta per la scomparsa di Sophia Vari

Con profonda tristezza e commozione, l’amministrazione comunale di Pietrasanta si unisce al dolore di amici e parenti di Sophia Vari, talentuosa artista apprezzata in tutto il mondo e amatissima compagna di vita del grande scultore Fernando Botero, scomparsa nel pomeriggio di venerdì nella sua abitazione, a Montecarlo.

Donna dal carattere forte e gentile, capace di coltivare e mantenere la propria identità di artista e scultrice, in modo particolare, era legata da un affetto sincero a Pietrasanta tanto da affermare spesso, come ricorda l’amico Adolfo Agolini della Fonderia Artistica Mariani, “di sentirsi a casa” ogni volta che si trovava in città, per lavoro o per piacere.

Proprio la sua scultura in bronzo policromo, “Double epée”, dal 2020 è stata collocata al centro della nuova rotatoria di via Marconi-via Avis Donatori di sangue e fa parte del percorso del Parco Internazionale della Scultura Contemporanea. Ai familiari di Sophia Vari il più sincero cordoglio da parte della comunità di Pietrasanta.