Il cordoglio di Pescia per la scomparsa di Federico Biagi

Guja Guidi “Siamo vicini alla famiglia in questo tristissimo momento”

Dal comune di Pescia arriva alla famiglia di Federico Biagi, lo sfortunato ragazzo che è deceduto a seguito delle ferite riportate in un incidente a Collodi qualche giorno fa, il cordoglio di tutta la comunità.

“Facciamo ai genitori Vilma e Valerio e al fratello Giammarco, che avevo sentito nei giorni scorsi per avere notizie su Federico, le nostre condoglianze, a nome dell’intera città , per una perdita così grande- dice il sindaco facente funzioni Guja Guidi-. E’ difficile trovare le parole per cercare di consolare chi non può accettare la scomparsa di un ragazzo così giovane. Ci uniamo in un abbraccio a loro e a tutti quelli che lo hanno conosciuto