Lucca: il cordoglio dell’Azienda USL Toscana nord ovest per l’improvvisa scomparsa di Maria Teresa Biondi Lucca, 25 novembre 2022 – L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa ieri (24 novembre 2022) di Maria Teresa Biondi, da molti anni operatrice della portineria della Cittadella della Salute “Campo di Marte” di Lucca. La sua scomparsa riempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata. Al “Campo di Marte” si sentirà la mancanza di quel sorriso con cui, , dalla sua postazione di lavoro, Maria Teresa accoglieva tutti, visitatori e colleghi. Alla sua famiglia giungano le condoglianze da parte della direzione aziendale, della direzione di Zona Distretto e in particolare di tutti gli operatori che hanno lavorato insieme a lei. I