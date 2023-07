Lucca, 3 luglio 2023 – L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa nella giornata di ieri (2 luglio) di Vincenzo Passarelli, lucchese, biologo e medico ricercatore dell’Istituto di biofisica di Pisa del Consiglio nazionale delle ricerche, presidente dell’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule nazionale dal 2004 al 2016.

“Aveva 76 anni – è il ricordo del medico della direzione ospedaliera di Lucca Sergio Ardis – molti dei quali spesi per la donazione di organi e tessuti all’interno dell’AIDO, l’Associazione italiana per la donazione di organo. Alla fine degli anni 90 abbiamo condiviso un percorso che ha portato la Toscana al primo posto in Italia per donazione e trapianti di organi. Lo ricorderò per l’entusiasmo e per la razionalità che aveva nel vedere le potenzialità dell’organizzazione e della comunicazione che sono stati i due fattori vincenti del nuovo modello prima toscano e poi italiano”.

Alla famiglia giungano le condoglianze da parte della direzione aziendale e di tutto coloro che hanno avuto l’opportunità di lavorare con Vincenzo e di apprezzarne le qualità umane e professionali.