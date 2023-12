Il cordoglio dell’Asl per la scomparsa di Paolo Tardelli

Lucca, 14 dicembre 2023 – L’Azienda USL Toscana nord ovest si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di Paolo Tardelli, che – prima del pensionamento – ha lavorato per molti anni della sua vita all’Asl, nel settore del Personale (in particolare all’ufficio Concorsi) con grande impegno e serietà.

Era stato per alcuni anni anche consigliere comunale a Careggine, in Garfagnana, dove era nato.

Le esequie si sono svolte oggi (giovedì 14 dicembre) alle ore 10 nella Chiesa di Isola Santa, a Careggine.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze e un sincero pensiero di vicinanza da parte dell’Azienda sanitaria e, in particolare, degli operatori che hanno avuto l’opportunità di lavorare con lui, persona semplice, disponibile e ricca di valori.

In allegato un’immagine di Paolo Tardelli